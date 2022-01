Correa-perle fra midtbanen – Kondogbia scoret og ble utvist

ntbsport

Etter bare ti minutter kom kampens høydepunkt: En av de mest treffsikre spilleren i hele den spanske ligaen, Dani Parejo, slo en pasning som ble plukket opp av Ángel Correa. Angrepsspilleren klinket til umiddelbart fra midtsirkelen, og ballen dalte over Villarreal-keeper Gerónimo Rulli og i mål.

Pau Torres og Alberto Moreno sørget for at hjemmelaget tok over ledelsen, men midtstopper Geoffrey Kondogbia dukket opp etter halvspilt 2. omgang. Midtbanemannen satte inn 2-2 fra utenfor 16-meteren – et skudd Rulli burde stoppet.

Senere ble Kondogbia utvist da han fikk sitt andre gule kort i en kamp som hadde annullerte scoringer, mange sjanser og bra tempo.

Átletico Madrid er på 4.-plass i La Liga med 33 poeng. Real Madrid topper med 49.

(©NTB)