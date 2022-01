Bortetap for Thorsby og Askildsen i Napoli

ntbsport

Napolis Andrea Petagna ble matchvinner for Napoli med sitt andre mål for sesongen etter 43 minutter. Den store spissen vartet opp med et akrobatisk spark og satte ballen i hjørnet.

Sampdoria noterte seg for bare ett skudd på mål i kampen.

Thorsby startet kampen på venstrekanten med Askildsen, som fylte 21 år søndag, og svenske Albin Ekdal ved sin side.

Thorsby har startet 19 av Sampdorias 21 kamper denne sesongen. For Askildsen har det blitt 16 opptjener. Seks av dem har vært fra start. Søndag spilte begge kampen ut.

Sampdoria er på 15.-plass med sju poeng ned til nedrykksplass.

Tidligere søndag vant Milan 3-0 over Dennis Johnsens Venezia. Johnsen spilte den siste halvtimen for det nyopprykkede laget. Zlatan Ibrahimovic scoret ett av MIlans mål, mens Theo Hernández satte inn de to siste.

(©NTB)