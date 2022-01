Vetti fra Sarpsborg til Bodø/Glimt

ntbsport

Vetti har undertegnet en kontrakt med bodøværingene fram til sommeren 2025.

– Det er fryktelig stort for meg at en klubb som Glimt har lyst å signere meg, sier Vetti til Glimts nettsted.

Vetti er opprinnelig fra Bergen, men har spilt for Sarpsborg siden 2018. I fjor mistet han store deler av sesongen på grunn av skade.

– Jeg fikk høre om interessen (fra Glimt) for første gang i sommer. Da fikk jeg litt sjokk og trodde ikke på det. Da jeg fant ut at det var reelt, ble jeg veldig glad og fant fort ut at det var noe jeg hadde lyst til, sier han.

