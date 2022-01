Storslalåm: Odermatt vant – Kristoffersen nummer seks

ntbsport

Sveitseren leverte en nærmest feilfri 1. omgang. Flere av hans utfordrere, som Kristoffersen, fikk derimot problemer.

Østerrikeren Manuel Feller var nummer fem etter 1. omgang, men etter en forrykende finaleomgang endte han 0,48 sekunder bak sveitseren etter to omganger.

Alexis Pinturault, som var først utfor i løypa i 1. omgang, hadde 0,31 sekunder opp til Odermatt. Han måtte se Feller gå forbi seg, men den franske alpinisten har begynt å finne formen foran OL. Storslalåmrennet i Sveits var det siste før OL i Beijing.

Henrik Kristoffersen hadde et par store feil i 1. omgang. Det ga åttendeplass, men avstanden fram ble på 1,84 sekunder. I finalen slo han til igjen, men noen småfeil midtveis ødela. Han avanserte to plasser, men var til slutt hele 1,91 sekunder bak vinneren.

– Annenomgang var bedre. Det var bare Feller som var i en særklasse i finalen. Det er feilene i 1. omgang som gjør at jeg ikke henger med. Det var OK, men ingen enestående omgang i finalen, sa Kristoffersen til NRK.

Bråstopp for Braathen

Lucas Braathen tok det forsiktig i åpningen, men tapte ikke særlig nedover. Like før målhenget stoppet han bare opp og skled ned henget hvor han skadet kneet i fjor. Respekten for målhenget ble rett og slett for stor for den unge alpinisten.

– Jeg stoppet rett og slett opp. Det var første gang siden kneskaden at jeg faktisk kjente litt til ustabilitet. Jeg må innrømme at det har vært en tøff dag med tanke på å kjøre utfor henget her. Jeg forsøkte å lære av Aksel (Lund Svindal) og ta en seksjon av gangen, men klarte det ikke helt. Jeg har et OL og flere verdenscuprenn igjen, forklarte Braathen til NRK.

Fabian Wilkens Solheim kjørte på et sent startnummer ned til 13.-plassen og var 2,67 bak. lederen. I finalen kjøre han litt svakere, men det ble en 14.-plass.

– Det var mye enklere og mer flyt i annenomgang. Jeg ble ikke like sliten som i 1. omgang, men jeg hadde en stor feil på toppen. Jeg er fornøyd med hvordan jeg løste resten av løypa, sa Solheim.

Så vidt for Nestvold-Haugen

Leif Kristian Nestvold-Haugen endte hele 4,38 bak Odermatt i 1. omgang. I finalen startet han som nummer to, men han klarte bare å kjøre seg opp tre plasseringer.

Rasmus Windingstad kjørte fort på toppen 1. omgang, men fikk problemer omtrent på samme sted som Kristoffersen og endte 4,97 sekunder bak. Det ble 35.-plass til slutt.

Timon Haugan og Alexander Steen Olsen kjørte ut.

