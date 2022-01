Skiskyting: Solid norsk seier på blandet sprintstafett

ntbsport

Storebror Tarjei Bø skjøt feilfritt på første liggende, men måtte bruke to ekstraskudd på stående. Han hadde derimot god fart i sporet på sisterunden og sendte Johannes Thingnes Bø ut med en liten ledelse på Russland.

– Bø-brødrene hadde en fin dag på jobb, sa Tarjei Bø til NRK.

Thingnes Bø slet med skytingen sin under fredagens sprint og hadde tatt noen grep.

– Jeg tok meg tid for å sette et bra førsteskudd. Jeg ville gi jentene et godt utgangspunkt, sa Johannes Thingnes Bø.

Han brukte bare ett ekstraskudd på liggende og gikk ut 17 sekunder foran neste løper, men hadde doblet ledelsen sin inn til stående skyting. Han måtte også ha ett ekstraskudd på stående, men klarte å holde utfordrerne bak seg. Han sendte Ingrid Tandrevold ut med en ledelse på 35,7 sekunder til Hviterussland.

Tandrevold banket ned alle blinkene på den liggende skytingen og hadde bare tap noen få sekunder til Dzinara Alimbekava. Hun brukte bare ett ekstraskudd på stående skyting og løste sin del av jobben på en utmerket måte.

– Jeg synes det gikk bra. Jeg har aldri gått ut først, og det er godt å få med seg den erfaringen også, sa Tandrevold.

Hun sendte Marte Olsbu Røiseland 25 sekunder foran hviterussiske Hanna Sola. Olsbu Røiseland skjøt en kontrollert og rask liggende serie, og avstanden til Sola var den samme som ut fra veksling.

Den norske ankerkvinnen måtte ha ett ekstraskudd på stående skyting, mens Sola måtte bruke to. Dermed gikk hun ut på sisterunden med en avstand på 26,8 sekunder. Det holdt i lange baner til seier.

