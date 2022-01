Skøyter: Hallgeir Engebråten tok EM-bronse på 5000 meter

ntbsport

Engebråten gikk inn til kruttsterke 6.13,67. Han var kun slått av den nederlandske stjerneduoen Patrick Roest og Jorrit Bergsma.

Roest tok gullet på 6.11,54, mens Bergsma knep sølvmedaljen foran Engebråten med 6.13,47.

– Helt utrolig. Dette hadde jeg ikke trodd da jeg gikk i mål. Det har vært ei super helg. Dette er det største jeg kunne oppnå nå, sa Engebråten til Viaplay.

I forkant av 5000-meteren var det fra norsk hold varslet at utfallet ville bli direkte avgjørende for hvilken norsk løper som får gå distansen i Beijing-OL. Norge har kun én plass på 5000-meteren i Kina.

Duellen mellom Hallgeir Engebråten og Sverre Lunde Pedersen gikk førstnevnte enkelt seirende ut av. Lunde Pedersen gikk i et senere par og fikk tiden 6.20,99.

Nervøs hele uka

– I dag var det moro å gå på skøyter. Helt fantastisk å klare å sette en fart jeg følte var ganske billig de første fem rundene og så bare flyte der. Deretter var det bare å jobbe da det begynte å gjøre vondt. Helt magisk, sa Engebråten.

– Jeg må si jeg har vært nervøs hele uka. Det har ikke gått så bra før i år. Så får jeg beskjeden om at den som vinner av oss, får gå i OL. Jeg skalv litt i bein og armer før løpsdagen i dag, fortsatte han.

Den nederlandske skøytehelten Sven Kramer fikk en spesiell stund på hjemmebane lørdag. I forkant av løpet varslet legenden at han ikke kommer til å gå flere 5000-metere på Thialf-arenaen der han har høstet så mange triumfer.

35-åringen, som skal til OL i Beijing, ble klokket inn til 6.18,11.

Den svenske OL-favoritten Nils van der Poel deltar ikke i enkeltdistanse-EM i Nederland.

Sølv i lagsprint

På lagsprinten i Heerenveen ble det norsk sølv. For det norske laget gikk Bjørn Magnussen, Henrik Fagerli Rukke og Håvard Lorentzen i Heerenveen. De kopierte sølvet fra 2020.

Gullvinnerne fra Nederland var bare 11 hundredels sekund foran Norge. Bronsen gikk til Polen, som ble slått med 82 hundredeler.

– Det var gøy å gå, sånn som det pleier å være. Vi var litt uheldige med noen ustøheter her og der, som gjør at vi mister litt fart underveis. Det ble en liten luke fra Bjørn til Henrik på førsterunden, som gjør at Henrik måtte bruke enda litt mer krefter. Da fikk han det litt tidligere enn han pleier å gjøre, sa Håvard Lorentzen til Viaplay.

Han var klar på at det var bittert at gullet glapp med få hundredeler.

– Det er jo det, når det blir så nær og vi har litt uflaks underveis. Men det er en del av sprint, sa Lorentzen.

– Sølv er bra, men vi sikter mot toppen i VM, supplerte Henrik Fagerli Rukke.

VM går på hjemmebane i Vikingskipet i mars.

Ripsrud nummer ti

På 500-meteren for kvinner ble Martine Ripsrud best av de norske på tiendeplass. Hun gikk inn til tiden 38,85. Den nederlandske vinneren Femke Kok gikk i par med Ripsrud og ble klokket inn til 37,32.

Russiske Angelina Golikova tok sølvet på 37,43 foran lagvenninnen Daria Katsjanova (37,58).

Norges andre deltaker på distansen, Julie Nistad Samsonsen, gikk inn til 12.-plass på tiden 39,20.

