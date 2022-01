Newcastle gikk på cupsmell mot Cambridge

ntbsport

Etter 56 minutter fikk Ironside scoringen sin, og Newcastle, som startet med et svært slagkraftig lag, maktet aldri å slå tilbake. Resultatet var en stor overraskelse.

Kieran Trippier fikk blant annet debuten sin for Newcastle etter overgangen fra Atlético Madrid tidligere denne uken. I tillegg startet stjerner som Allan Saint-Maximin, Jonjo Shelvey og Joelinton.

Exit ble det også for Watford, som fikk kjempetrøbbel mot Premier League-kollega Leicester. Mannskapet til Brendan Rodgers tok til slutt en svært overbevisende 4-1-seier etter scoringer av Youri Tielemans, James Maddison, Harvey Barnes og Marc Albrighton.

Joshua King var ikke på banen for Watford.

Burnley utslått

Burnley forsvant også ut av FA-cupen lørdag etter tap for Huddersfield. To Huddersfield-scoringer det siste kvarteret sørget for 2-1-seier.

Noen kjempeoverraskelse var resultatet ikke. Burnley har kun to lag bak seg i bunnen av Premier League-tabellen, mens Huddersfield ligger på sjetteplass på nest øverste nivå i engelsk fotball.

Lørdag var det Burnley som kom best i gang og tok ledelsen ved Jay Rodriguez etter en snau halvtimes spill. Det målet så lenge ut til å avgjøre kampen.

En sluttspurt fra Huddersfield det siste kvarteret snudde imidlertid kampen med scoringer av Josh Koroma og Matty Pearson.

Bedre gikk det for et annet Premier League-lag, Crystal Palace. London-klubben slo Millwall 2-1 i en kamp der franske Jean-Philippe Mateta ble matchvinner.

Enkelt for Brentford

Brentford hadde på sin side ingen problemer med å sikre plass i 4. runde mot Port vale. Kampen, der Bryan Mbeumo ble dagens mann med tre scoringer, endte 4-1.

Kristoffer Ajer er fortsatt på Brentfords skadeliste.

Avansement ble det også for Wigan, takket være en avgjørende scoring av norske Thelo Aasgaard. 19-åringen satte inn seiersmålet fire minutter på overtid i 3-2-seieren mot Blackburn.

Southampton, Everton og Chelsea skal alle i aksjon senere lørdag.

(©NTB)