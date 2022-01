Ingebrigtsen vant utøvernes pris på Idrettsgallaen

ntbsport

Ingebrigtsen var i en klasse for seg selv i OL-finalen på 1500 meter i Tokyo. Med tiden 3.28,32 satte han både personlig og olympisk rekord.

– Det er en gjev pris å vinne, i og med at utøverne selv som stemmer deg fram, sa Ingebrigtsen på videolink fra Spania, der han er på treningsleir.

Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes fikk prisen som årets trener tidligere på kvelden. Prisen ble delt ut av håndballmor og -datter Trine og Katinka Haltvik.

Sterk konkurranse

Alnes vant også prisen i 2018 og 2020. Under OL i Tokyo klinket Warholm til og satte verdensrekord med 45,94, samtidig som han sikret seg gullet på 400 meter hekk.

– Det er viktig å takket Karsten Warholm. Uten ham hadde jeg ikke fått denne prisen. Det er alltid mange som står bak et sånt resultat som Karsten har levert. Det ville tatt resten av kvelden å takke alle, sa Alnes i takketalen, før han nevnte blant annet Warholms og egen familie, Olympiatoppen og Friidrettsforbundet.

– Det er utrolig sterk konkurranse. Det er nesten trist at det bare er jeg som får, sa han.

Dette var de øvrige nominerte til prisen: Johan Flodin (roing), Thorir Hergeirsson (håndball), Gjert Ingebrigtsen (friidrett), Kåre Mol (volleyball), Patrick Oberegger (skiskyting) og Arild Tveiten (triatlon).

Bergenseren Salum Ageze Kashafali kunne juble for prisen for årets mannlige parautøver, før Katinka Haltvik var oppe på scenen igjen. Hun tok imot prisen «årets forbilde» på vegne av sandhåndballandslaget, som kjempet innbitt for at Det internasjonale håndballforbundet droppet kravet om å spille i bikini.

Therese Johaug ble kåret til årets kvinnelige utøver, mens skiskytter Sturla Holm Lægreid fikk prisen for årets gjennombrudd.

Skarstein fikk pris

Lørdagens idrettsgalla startet med at Birgit Skarstein ble kåret til årets kvinnelige parautøver. Sandvolleyballduoen Christian Sørum og Anders Mol vant deretter prisen for årets lag.

Totalt tolv priser skal deles ut i Oslo Spektrum. Arrangementet var planlagt å avholdes i Trondheim Spektrum, men ble flyttet på grunn av koronarestriksjoner.

I Oslo Spektrum var det kun 50 personer til stede.

(©NTB)