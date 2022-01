Idrettsgalla-dobbel til «Team Warholm»

ntbsport

Warholm fikk prisen av tidligere hekkeløper Christina Vukicevic Demidov i Oslo Spektrum lørdag kveld. Det var Warholms tiende pris på Idrettsgallaen.

Under OL i Tokyo klinket Warholm til og satte verdensrekord med 45,94, samtidig som han sikret seg gullet på 400 meter hekk.

Warholm takket en lang rekke støttespillere før han rettet en stor takk mot sin trener:

– Sist, men ikke minst, selv om du er ganske liten: Leif. Jeg digger deg. Du har sett noe i meg som veldig få andre har gjort. Det er veldig verdsatt. Jeg blir nok fort oppfattet som en person som er litt «happy go lucky», men du har alltid vært der hver dag og fortalt meg hva jeg kan få til.

– Med din kompetanse og dine personlige egenskaper har vi klart å ta øvelsen vår til et helt nytt nivå og rundet spillet. Det er jeg veldig, veldig stolt av, sa Warholm.

Sterk konkurranse

Warholms trener Leif Olav Alnes fikk prisen som årets trener tidligere på kvelden. Prisen ble delt ut av håndballmor og -datter Trine og Katinka Haltvik.

– Det er viktig å takke Karsten Warholm. Uten ham hadde jeg ikke fått denne prisen. Det er alltid mange som står bak et sånt resultat som Karsten har levert. Det ville tatt resten av kvelden å takke alle, sa Alnes i takketalen, før han nevnte blant annet Warholms og egen familie, Olympiatoppen og Friidrettsforbundet.

– Det er utrolig sterk konkurranse. Det er nesten trist at det bare er jeg som får, sa han.

Dette var de øvrige nominerte til prisen: Johan Flodin (roing), Thorir Hergeirsson (håndball), Gjert Ingebrigtsen (friidrett), Kåre Mol (volleyball), Patrick Oberegger (skiskyting) og Arild Tveiten (triatlon).

Lundby årets navn

Hoppstjernen Maren Lundby ble stemt fram av folket som «årets navn», og det var en tydelig preget prisvinner som gikk opp på scenen.

– Det er utøvere som inspirerer og motiverer meg utrolig mye. At jeg skulle stikke av med denne prisen, blir nesten tullete. Jeg ser så opp til alle som har vært nominert, sa hun.

Forrige sesong tok hoppstjernen fra Bøverbru tidenes første kvinnelige VM-gull i storbakken i Oberstdorf. I tillegg har hun i en årrekke har kjempet for kvinners rettigheter i hoppbakken.

I fjor høst var Lundby åpen om at hun sliter med vektutfordringer. Det gjorde at hoppstjernen konkluderte med at hun ikke satser mot vinterens Beijing-OL, men hun satser mot et comeback.

Espelund ble hedret

Tidligere generalsekretær i Norges Fotballforbund Karen Espelund mottok hedersprisen.

– Dette var en enorm overraskelse. Det kanskje aller stolteste som jeg har fått lov til å ta del i, er at jentene nå spiller fotball med selvsagthet, og at det er Norges klart største kvinneidrett, sa Espelund i sin takketale.

«Vinneren av årets hederspris har i hele sitt liv tatt seg fram i løypeløst terreng i idrettens tjeneste. Denne personen har brutt barrierer, vunnet vanskelige kamper og skapt jordskjelv i den mannsdominerte, internasjonale idretten. Dette arbeidet har vinneren høstet respekt for, men lederstilen har også vært kritisert, og det har blåst friskt rundt vedkommende.», het det blant annet i juryens begrunnelse.

Utøvernes pris

Jakob Ingebrigtsen ble stemt fram av sine egne da han vant utøvernes pris

Ingebrigtsen var i en klasse for seg selv i OL-finalen på 1500 meter i Tokyo. Med tiden 3.28,32 satte han både personlig og olympisk rekord.

– Det er en gjev pris å vinne, i og med at utøverne selv som stemmer deg fram, sa Ingebrigtsen på videolink fra Spania, der han er på treningsleir.

Bergenseren Salum Ageze Kashafali kunne juble for prisen for årets mannlige parautøver, før Katinka Haltvik var oppe på scenen igjen. Hun tok imot prisen «årets forbilde» på vegne av sandhåndballandslaget, som kjempet innbitt for at Det internasjonale håndballforbundet droppet kravet om å spille i bikini.

Therese Johaug ble kåret til årets kvinnelige utøver, mens skiskytter Sturla Holm Lægreid fikk prisen for årets gjennombrudd.

Skarstein fikk pris

Lørdagens idrettsgalla startet med at Birgit Skarstein ble kåret til årets kvinnelige parautøver. Sandvolleyballduoen Christian Sørum og Anders Mol vant deretter prisen for årets lag.

Totalt tolv priser ble delt ut i Oslo Spektrum. Arrangementet var planlagt å avholdes i Trondheim Spektrum, men ble flyttet på grunn av koronarestriksjoner.

I Oslo Spektrum var det kun 50 personer til stede.

