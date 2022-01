Benzema med ny milepæl i Real Madrid-seier

ntbsport

Franskmannen står med 301 mål etter sine to nettkjenninger for hovedstadsklubben. Benzema scoret på et straffespark like før pause og fikk sitt andre i sluttminuttene.

Benzema ble den fjerde spilleren til å score minst 300 mål for Real Madrid i alle turneringer. Cristiano Ronaldo (450), Raul (323) og Alfredo Di Stéfano (308) har også gjort det.

Stortalentet Vinícius Júnior scoret de to andre målene for Real Madrid. Gonçalo Guedes scoret Valencias mål.

Barcelona var på vei mot tre viktige poeng tidligere lørdag, men en sen utvisning med en påfølgende utligning gjorde at kampen mot Granada endte 1-1.

Xavis Barcelona-mannskap sto med to seirer og to uavgjort på de fire siste kampene før lørdagens bortekamp. Der så det lenge ut til å bli en ny viktig trepoenger.

Etter 57 minutter tok barcelona ledelsen da den 38-årige forsvarsveteranen Dani Alves fant pannebrasken til Luuk de Jong med et perfekt innlegg. Scoringen var nederlenderens andre på de to siste kampene.

Elleve minutter før full tid pådro imidlertid Barcelona-tenåringen Gavi seg sitt andre gule kort for kvelden. Dermed måtte gjestene fullføre kampen med ti mann. Det skulle vise seg å få konsekvenser.

Minuttet før full tid satte nemlig Granadas Antonio Puertas inn scoringen som ødela kvelden for gjestene og sikret 1-1.

Barcelona er på sjetteplass i La Liga. Med seier ville Xavis mannskap klatret til tredje. Granada ligger på 12.-plass.

Alexander Sørloth var ikke i kamptroppen da Real Sociedad slo Celta Vigo 1-0 lørdag. Trønderens klubb ligger på fjerdeplass på tabellen.

