Voldtektssiktede Mendy løslatt på kausjon

27-åringen ble løslatt på kausjon. Det avgjorde en dommer da franskmannen var i et rettsmøte i Chester.

Tidligere i uken ble Mendy flyttet til et høyrisikofengsel. Årsaken var at myndighetene fryktet for hans sikkerhet.

I tillegg til sju voldtekter er Mendy siktet for ett seksuelt overgrep.

Premier League-profilen ble i august suspendert av Manchester City som følge av den alvorlige saken. Han har ikke fått trene eller spille med klubben siden. Han har fått flere søknader om å bli satt fri mot kausjon avvist, men fredag ble den innvilget.

