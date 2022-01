Norge åpnet med sølv og bronse i skøyte-EM: – Helt utrolig

ntbsport

Polen vant som ventet gullet med tiden 1.27,26 i kvinnenes lagsprint. Hviterussland tok sølvet med 1.31,18, mens Norge kom like bak med tiden 1.31,43.

– Det var kjempegøy å gå der ute i dag. Vi gjorde som vi skulle. Jeg tror vi fikk utnyttet den kapasiteten vi har i laget, sa Ripsrud.

Tyskland var det fjerde og siste laget i konkurransen og et snaut sekund bak medalje.

Nederland trakk seg fra konkurransen like før mesterskapet, som økte medaljesjansene til Norge betraktelig. I tillegg deltok ikke vanligvis solide Russland.

De norske gutta på lagtempoen, representert med Allan Dahl Johansson, Hallgeir Engebråten, Sverre Lunde Pedersen, leverte en meget god prestasjon med banerekord med tiden 3.38,92.

Så kom Nederland og vant med 94 hundredels sekund, men Norge kunne juble for sølvet. Italia fikk bronsemedaljen foran Polen og Hviterussland.

– Helt utrolig. Vi har to av to medaljer til nå. For en pangstart, sa Viaplays ekspert og tidligere skøyteløper Ida Njåtun.

