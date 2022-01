Medaljen glapp for Wiklund i skøyte-EM

ntbsport

Wiklund gikk inn til tiden 4.01,86, over sekundet bak italienske Francesca Lollobrigida på bronseplass.

– Det er et overskudd som ikke er til stede. Jeg får ikke rundene så billig som jeg ønsker i starten, og så har jeg ikke krefter til å gå så bra på skøyter som jeg ønsker, sa Wiklund til Viaplay.

Wiklund var på jakt etter Norges første medalje i EM på enkeltdistanser.

Nederlandske Irene Schouten vant oppskriftsmessig med tiden 3.52,89. Landskvinne Antoinette de Jong ble nummer to foran Lollobrigida.

– Tung start

For et drøyt år siden tok Wiklund et svært overraskende VM-gull på 1500 meter. Det var det første VM-gullet på kvinnesiden i enkeltdistanser noensinne og første skøytegull siden legenden Laila Schou Nilsen vant i 1938.

Wiklund skal også gå 1500 meter individuelt og har også et håp om medalje der under mesterskapet i Heerenveen. I tillegg er det lagtempo og fellesstart på programmet for 21-åringen.

– Jeg må fortsette å være positiv selv om det er en tung start. Det blir bare å slappe av bra til i morgen, sa Wiklund.

EM-debutant Marit Fjelanger Bøhm gikk i det tredje paret på 3000-meteren. Hun gikk inn til foreløpig ledelse med tiden 4.14,26. I neste par ut var Sofie Karoline Haugen og tok en foreløpig klar ledelse med nesten to sekunder på sin landskvinne. Tiden ble 4.12,17. Haugen ble til slutt nummer 8, mens Bøhm tok 10.-plassen.

Skuffet

Under herrenes 1000 meter var Håvard Holmefjord Lorentzen Norges sterkeste kort. Han fikk det ikke til å stemme og tapte i paret mot briten Cornelius Kersten. Lorentzen endte på 8.-plass med tiden 1.08,89.

Henrik Fagerli Rukke ble nummer 11, mens Bjørn Magnussen endte på 13.-plass.

– Det var oppløftende av Rukke og Magnussen. De leverer solide løp. Så var det litt skuffende av Håvard. Det må vi si, var Viaplay-ekspert Ida Njåtuns dom.

Thomas Krol tok gullet foran sine to landsmenn Kjeld Nuis og Kai Verbij. Krol vant med tiden 1.07,77.

(©NTB)