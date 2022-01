Koronarammede Bayern München med sjelden hjemmesmell – 16-åring debuterte

ntbsport

Robert Lewandowski hamret inn sitt 20. mål for sesongen etter 17 minutter. Florian Neuhaus og Stefan Lainer snudde kampen i løpet av fire minutter et kvarter før pause.

Bayern hadde kun tapt én gang på hjemmebane i hjemlig serie på over to år før fredagens kamp. Storlaget tok vinterpause med sju strake seirer i alle turneringer. I de to siste kampene vant de 5-0 og 4-0 mot henholdsvis Stuttgart og Wolfsburg.

To dager før kampen var status for serielederen ni spillere i isolasjon, to spillere bortreist til afrikamesterskapet i tillegg til flere skader. Klubben ba om utsettelse, men fikk ikke det innvilget.

På benken satt blant annet 35-årige Nicolas Feldhahn som til daglig spiller på andrelaget på nivå tre. Det er også det høyeste nivået han har spilt i sin karriere, opplyste Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet på Twitter.

Med et kvarter igjen fikk Paul Wanner (16 år og 15 dager) og Lucas Copado (17) sin debut for A-laget.

Vinner Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund sin kamp mot Eintracht Frankfurt lørdag, er det seks poeng opp til Bayern.

