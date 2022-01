God start for Hovland på Hawaii

ntbsport

Bare spillere med turneringsseier på PGA-touren i fjor får være med i turneringen med total premiesum på 8,2 millioner dollar. Den avvikles i Kapalua på Maui. Hovland lå fem slag under par etter 11 hull og ledet turneringen litt over halvveis på den første runden. Han greide birdie på 2., 3., 5., 6. og 10. hull.

Deretter ble en noe ujevn avslutning på runden. På hull 11, 12 og 13 ble det par. På det 14. hullet havnet han i roughen etter et svakt utslag og måtte droppe ballen. Det endte med en dobbeltbogey for nordmannen.

Etter å ha brukt to slag over par på hull 14, slo Hovland tilbake med en eagle på hull 15, og viste at han hører hjemme i verdenstoppen.

På det siste hullene ble det par, bogey og par, noe som foreløpig gir ham en delt 10.-plass med 69 slag, fire under par. Det er fire slag opp til australieren Cameron Smith som leder turneringen.

Det skal spilles tre nye runder på Hawaii, før årets første PGA-turneringsvinner kåres søndag.

