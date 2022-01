Australias innenriksminister slår tilbake: – Jeg hjelper ham gjerne ut av landet

ntbsport

Hun sier at hun gjerne hjelper den serbiske verdenseneren ut av landet.

– Herr Djokovic blir ikke holdt fanget i Australia. Han er fri til å forlate landet når han ønsker det. Grensepolitiet vil faktisk hjelpe ham med det, sier Andrews til ABC News.

Djokovic' foreldre har tidligere gått ut og sagt at sønnen holdes fanget etter å ha snakket med ham på telefon.

Bakgrunnen for situasjonen er at Djokovic ikke hadde rett visum når han ankom Australia onsdag. Etter lang tid med usikkerhet ble det denne uken klart at Djokovic hadde fått unntak fra det ellers strenge vaksinekravet for å få spille i Australian Open.

Det skulle likevel vise seg ikke å holde. Da serberen og hans team ankom Australia onsdag, ble de stoppet på flyplassen og nektet innreise. Han hadde da feil visum i og med at han ikke er vaksinert.

Djokovic har siden oppholdt seg på et karantenehotell hvor han trolig blir værende fram til saken skal opp i australsk rett tidligst mandag. Han vil gjerne spille Grand Slam-turneringen.

