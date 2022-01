Uvaksinerte Irving tilbake i NBA da Nets vant

ntbsport

29-åringen, som hittil ikke har latt seg vaksinere mot koronaviruset, scoret 22 poeng i kampen. Han har mistet 35 kamper denne sesongen som følge av vaksinenekten.

Det er reglene i New York og klubbens interne regler som har satt en stopper for stjernen hittil denne sesongen. Reglene i byen sier at uvaksinerte spillere ikke får lov å delta i kamper innenfor bygrensene.

De kan likevel bli med på bortekamper og treninger, noe Nets har valgt å ikke utnytte seg av. I oktober suspenderte de Irving fra treninger og kamper grunnet hans motstand fra å vaksinere seg.

Men etter at Nets begynte å slite med koronasmitte og skader, revurderte klubben saken. Der kom de fram til at de vil la ham bli med på treninger og bortekamper.

Natt til torsdag gjorde han altså sin redebut for laget som ligger som nummer to i den østlige avdelingen i NBA.

