Riiber står over i Val di Fiemme lørdag – klar til søndag

ntbsport

– Det er planen. Dagens provisoriske omgang kom for tidlig, sier landslagstrener Jan Schmid til NTB.

Torsdagens resultater blir brukt som utgangspunkt om det ikke kan hoppes i Predazzo lørdag. Det samme gjelder for søndag, men det skjer neppe.

– Det er ingenting ved værmeldingene som tyder på det, men skjer det, så skjer det, sier Schmid.

Onsdag kunne NTB melde at ikke alt har gått etter planen for OL-håpet Riiber den siste tiden. Mens de norske langrennsløperne konkurrerte en drøy mil lenger vest dalen under avslutningen av Tour de Ski, brukte Riiber dagene til trening i hoppbakken i Predazzo. Også kombinertutøverne går langrenn i Lago di Tesero der langrennsstadion ligger.

– Jeg har hoppet litt i Val di Fiemme-bakken og dratt på meg en liten ryggskade. Det er en låsning i ryggen, noe som gjør det litt usikkert om jeg skal konkurrere til helgen. Det er litt kjipt, men samtidig er det kommet litt mer snø her. Det gjør landingen ganske mye bedre, sier kombinertstjernen til NTB.

Riiber er redd for å slå skaden opp igjen, og drøyer derfor til søndag før han ikler seg startnummeret igjen.

(©NTB)