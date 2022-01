Ny Lillehammer-kollaps – Grüner vendte 0-4 til 7-5

ntbsport

Torsdag ledet Lillehammer 4-0 nesten halvveis i bortekampen mot Grüner, men oslolaget slo knallhardt tilbake, scoret seks mål på rad og vant til slutt 7-5.

Tirsdag ledet Lillehammer 4-1 i mjøsderbyet mot Storhamar mindre enn tre minutter før slutt, men gjestene utlignet med tre mål i løpet av 1.51 minutt og avgjorde med 5-4-målet i forlengningen.

Hele Lillehammer-stallen tilbrakte jula i karantene etter et smitteutbrudd. De to første kampene etter pausen har startet bra, men endt fryktelig for laget.

Brutal vending

Lillehammer ledet 3-0 etter første periode, og da Spencer Humphries la på til 4-0 i overtallsspill etter 23.39 virket kampen avgjort. Grüner scoret sitt første mål etter 29.05 og reduserte ytterligere to ganger i midtperioden.

Med to mål av William Mäkinen i første halvdel av 3. periode var hjemmelaget i ledelse, og Ove Christoffer Gozzi økte den med sitt annet mål for kvelden. Alexander Reichenberg tente et håp for Lillehammer, men Marius Carho Hansen satte 7-5 i tomt bur 17 sekunder før slutt.

Frisk klatret

I den andre kampen som ble spilt torsdag vant Frisk Asker 4-1 borte mot Manglerud Star. Mats Frøshaug scoret de to første målene.

Stavanger – Storhamar og Stjernen – Ringerike er utsatt etter smitteutbrudd hos henholdsvis Storhamar og Stjernen. Vålerenga, som også er i karantene, spilte sin bortekamp mot Sparta allerede tirsdag.

Frisk er etter sin seier oppe på 3.-plass, mens Lillehammer takket være sine to tap denne uka er på nedre halvdel av tabellen.

(©NTB)