Milan i rygg på Inter etter seier mot ni mann – bisarre scener på italiensk fotballs store dag

ntbsport

Zlatan Ibrahimovic ble byttet inn og misset straffe på tampen, men Milan vant takket være mål av Olivier Giroud (straffe), Junior Messias og Rafael Leão. Roma-spillerne Rick Karsdorp og Gianluca Mancini ble utvist.

Det skjedde på en dag med bisarre scener da åtte lag ikke fikk spilt på italiensk fotballs store dag. Serierunden helligtrekongersdag (Epifania i Italia) har lange tradisjoner og kan sammenlignes med Boxing Day i England.

Inter møtte til kamp i Bologna og varmet opp som normalt, men fikk ingen motstander. Etter hvert måtte de bare reise hjem. Årsaken til kaosscenene er at lokale helsemyndigheter har satt hele lag i karantene etter smitteutbrudd, men ligaen har ikke formelt utsatt kampene selv når ett lag har fått forbud mot å møte.

Oppgjørene som ikke ble gjennomført var Bologna – Inter, Atalanta – Torino, Fiorentina – Udinese og Salernitana – Venezia, etter at helsemyndighetene i Bologna, Torino, Udine og Salerno satte den lokale klubben i karantene.

Dramatikk på banen

I Milano ledet hjemmelaget 2-0 etter å ha utnyttet to forsvarsbrølere av Roma. Tammy Abraham skapte spenning med sin redusering før pause, og Mike Maignan måtte levere flere flotte redninger for å nekte Roma utligning før Karsdorp ble utvist for to gule kort.

Leão kontret inn 3-1, og rett før slutt ble også Mancini utvist. Zlatans straffemiss gjorde ikke så mye.

Det ble 1-1 mellom Juventus og tredjeplasserte Napoli, som er seks poeng bak Inter og fem bak Milan. Laget stilte opp selv om sju spillere og trener Luciano Spalletti er koronasmittet. Det er også Juventus-klippen Giorgio Chiellini.

Dries Mertens ga Napoli ledelsen, men Federico Chiesa utlignet for hjemmelaget, som er på femteplass.

Av de fem første på tabellen fikk verken Inter eller Atalanta spilt, så de har en kamp til gode.

Dramatikk utenfor

Koronareglene i italiensk fotball sier at en klubb er forpliktet til å stille lag dersom den har 13 friske spillere og en keeper tilgjengelig. Lokale helsemyndigheter tar ikke hensyn til det.

Sanksjonsreglementet i Serie A åpner for at de fire klubbene som ikke møtte til kamp kan bli dømt til 0-3-tap og få poengtrekk, men en tilsvarende episode forrige sesong endte med at kampen ble spilt likevel etter at den straffen ble anket og omgjort.

På egen klubbs nettsider oppfordrer Inter-sjef Giuseppe Marotta til klarere regler i framtiden. Han er ikke den eneste som etterlyser justering av reglene slik at klubber ikke kommer i skvis mellom fotball- og helsemyndigheter.

Det har vært svært mange smittetilfeller i italienske klubber den siste tiden. Serie A-klubbene har en to uker lang julepause bak seg. Allerede kommende søndag skal det etter planen spilles full serierunde. Der kan det også bli avlysninger.

(©NTB)