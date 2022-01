Koronakaos i Serie A – bisarre scener da Inter varmet opp uten motstander

ntbsport

Oppgjørene som ikke vil bli gjennomført som planlagt er Bologna – Inter, Atalanta – Torino, Fiorentina – Udinese og Salernitana – Venezia.

Årsaken er at lokale helsemyndigheter i Bologna, Torino, Udinese og Salerno har pålagt spillerstallen til fire av klubbene karantene som følge av koronasmitte. Samtidig er Serie A-ledelsen av den formening at kampene kunne vært gjennomført.

Ligaledelsen har derfor ikke utsatt kampene offisielt. Det førte til at Inter møtte som planlagt til bortekamp mot Bologna, til tross for at hjemmelaget spillere var forhindret fra å dukke opp som følge av de lokale koronarestriksjonene.

Inter-spillerne varmet opp til oppgjøret som hadde kampstart 12.30. Først 45 minutter etter oppsatt start ble kampen blåst av.

Myndighetene avgjør

Koronareglene i italiensk fotball sier at en klubb er forpliktet til å stille lag dersom den har 13 friske spillere og en keeper tilgjengelig. Det har etter alle solemerker både Bologna, Torino, Udinese og Salernitana, men lokale helsemyndigheter tar ikke hensyn til det.

Dermed vil trolig uteblivelsen fra torsdagens kamper ende med at de fire klubbene dømmes til 0-3-tap og trekkes ett poeng. Det er i tråd med sanksjonsreglementet i Serie A.

En tilsvarende episode forrige sesong endte samtidig med at kampen ble spilt på et senere tidspunkt etter at straffen ble anket. Etterspill blir det trolig også etter torsdagens koronastansede oppgjør.

På egen klubbs nettsider oppfordrer Inter-sjef Giuseppe Marotta til klarere regler i framtiden.

I Bologna skal åtte av klubbens spillere ha avgitt positiv virustest denne uken. Torino har på sin side seks smittetilfeller blant spillerne samt to i støtteapparatet. I Stefan Strandbergs Salernitana er ni spillere og to trenere registrert smittet.

Også Udinese har rapportert om mange smittede den siste tiden.

Storkampen går

Torsdagens storkamp mellom Napoli og Juventus ser imidlertid ut til å gå som planlagt til tross for at Napoli har sju spillere og tre personer i støtteapparatet på klubbens covid-liste. Trener Luciano Spalletti er blant disse.

Alt i alt skal mer enn 70 spillere i italiensk Serie A ha avgitt positiv virustest de siste dagene.

Ledelsen i Serie A møttes onsdag kveld for å diskutere situasjonen. Utfallet av det møtet ble at samtlige av torsdagens kamper skulle spilles som oppsatt. Ingen av oppgjørene blir dermed offisielt utsatt.

Serie A-klubbene har en to uker lang julepause bak seg. Allerede kommende søndag skal det etter planen spilles en ny full serierunde. Der kan det også bli utsettelser.

Torino og Udinese bekrefter på sine nettsider at spillerne i klubben er pålagt fem dagers karantene. Det kan få konsekvenser for også den neste serierunden.

Som følge av oppdaterte retningslinjer fra italienske myndigheter kan klubbene kun utnytte halvparten av arenaenes kapasitet til tilskuere i tiden som kommer. Før jul var den samme prosenten satt til 75.

Italiensk fotball slet også forrige sesong med svært mange utsatte kamper som følge av koronaviruset. Det førte blant annet til situasjoner der en klubb møtte til kamp, bare for å oppdage at motstanderen ikke dukket opp som følge av karantene.

