Kobayashi nærmere sammenlagtseier – Lindvik feilet

Før torsdagens finale hadde Lindvik 17,9 poeng å ta igjen på japaneren som vant de tre første rennene. Etter et hopp på 126 meter er han bare på 23.-plass etter første omgang, og han tapte kraftig til Kobayashi som slo ham med 16 poeng.

– Jeg ble sein, klakket begge skiene og mistet alt trykket. Da datt jeg bare ned. Jeg hadde ikke sjans, sa Lindvik til TV 2. Han må konsentrere seg om å berge 2.-plassen i sammendraget.

– Det ble kanskje kjørt litt lav fart på slutten der, sa han om at juryen gikk ned to avsatser før de ti siste duellene.

Kobayashi prøver å bli den første som for annen gang tar storeslem med seier i alle fire hoppukerenn. Han er litt på etterskudd etter den første omgangen. 133,5 meter holdt bare til femteplass, 6,8 poeng bak Geiger. Tyskeren landet på 140,5 meter.

Avhengig av fart

Halvor Egner Granerud er beste nordmann på fjerdeplass etter sitt hopp på 136,5 meter. Han er seks tideler foran Kobayashi. Han har også Daniel Huber og Yukiya Sato foran seg.

– De gikk opp en avsats (fra kvalifiseringen), og det var godt for meg. Jeg endret arbeidsoppgavene litt og prøvde å kjøre skiene «smooth» i tilløpet. Jeg føler at hoppet er enda et bevis på at jeg er ganske avhengig av fart i sporet, sa Granerud til TV 2.

Han var blant dem som hoppet fra avsats 10, før juryen reduserte farten.

Robert Johansson hoppet 133 meter og er nummer åtte.

Fire utslått

Alle de sju nordmennene kvalifiserte seg til finalerennet, men bare tre tok seg til finaleomgangen. Fredrik Villumstad havnet i duell med Ryoyu Kobayashi og var sjanseløs. Han endte på 36.-plass etter sitt hopp på 121,5 meter.

Også Daniel-André Tande, Joacim Ødegård Bjøreng og Johann André Forfang tapte sine dueller etter hopp på henholdsvis 123,5, 123 og 121 meter. Tande ble nummer 33, Bjøreng 40 og Forfang 44.

– Det er skikkelig surt. Lysten var hakket større enn ferdighetene, sa Forfang til TV 2 etter sitt hopp.

