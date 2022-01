Tredje strake seier for Kobayashi – vant foran Lindvik og Granerud i Bischofshofen

ntbsport

Lindvik ledet etter første omgang takket være et kjempehopp på 137,5 meter. Han var 5,7 poeng foran Kobayashi og lå an til å ta innpå japaneren i sammendraget.

Etter at Kobayashi hoppet 137,5 meter i finalen var det Lindviks tur som sistemann. Han hoppet 135,5 meter og fikk betydelig dårligere stilpoeng enn Kobayashi under omtrent like forhold. Totalt endte han 4,7 poeng bak ham, og Kobayashi økte dermed ledelsen i hoppuka til 17,9 poeng før det siste rennet torsdag.

– Jeg er ikke fornøyd, dessverre. Jeg var nær, men nå blir det en helsikes jobb i morgen, sa Lindvik til TV 2.

– Jeg ble litt ivrig i finalen, og var for tidlig. Så prøvde jeg å tyne meter på slutten. Da ble det en liten kontra, og så fikk jeg dårlige stilpoeng i tillegg.

Kobayashi er nå ett renn fra å bli førstemann med seier i samtlige hoppukerenn to ganger. Han gjorde storeslem i 2018-19-sesongen.

– Jeg har ikke tenkt på det før, men kanskje gjør jeg det nå, sa japaneren i seiersintervju med arrangøren.

– Jeg var nervøs i finalen, for han (Lindvik) hadde hoppet veldig godt. Heldigvis fikk jeg til et godt hopp.

Bestemt

Granerud landet på 135,5 meter i begge sine hopp. Han lå på tredjeplass etter første omgang og beholdt den plasseringen. Han endte 8,9 poeng bak Kobayashi.

– I det siste hoppet var jeg litt mer bestemt. Jeg liker det best, sa Granerud til TV 2.

Juryen gikk ned to avsatser på farten etter 16 hoppere i finalen, etter at Markus Eisenbichler landet på 140,5 meter. De beste leverte lange hopp likevel, mens flere av de nest beste falt gjennom.

Robert Johansson endte på 7.-plass. Han hoppet seg opp seks plasser med et finalehopp på 135 meter. Han så misfornøyd ut etter hoppet, men det viste seg å være omgangens femte beste.

– Jeg var iallfall bestemt i det hoppet, selv om jeg ble litt het på grøten, sa Johansson.

Oddsbombe

Johann André Forfang ble nummer 16 etter ett godt og ett dårlig hopp, Han var første nordmann i aksjon i snøværet, og 134,5 meter holdt til 9.-plass etter første omgang. Dermed revansjerte han seg etter at han mandag ble utslått i kvalifiseringen da det fortsatt var meningen at det tredje hoppukerennet skulle avvikles i Innsbruck.

– Det føles utrolig godt. Dagens oddsbombe, vær så god, sa Forfang selvironisk til TV 2. I finalen falt han ned på 123,5 meter.

– Jeg gikk rett i fella igjen og var for langt framme i balansen da jeg skulle satse, sa Forfang etter rennet. Han er iallfall glad for at han fant ut av bakken der det skal hoppes ytterligere tre renn innen søndag.

Slovenske Lovro Kos falt ganske stygt på 136 meter under de vanskelige forholdene. Han kvalifiserte seg likevel til finaleomgangen der han leverte et kjempehopp på 138,5 meter.

Utslått

Daniel-André Tande mislyktes i rennet etter et godt kvalifiseringshopp som ga 3.-plass bak Kobayashi og Lindvik. Han falt ned på 125,5 meter, tapte sin duell og ble utslått. Gab bke stpebde ned 38.-plass.

Joacim Ødegård Bjøreng tok seg i sin hoppukedebut mandag helskinnet gjennom kvalifiseringen i Innsbruck, men han måtte etter flyttingen gjennom ny kvalifisering i Bischofshofen og ble utslått med skuffende 105,5 meter, som ga 65.-plass.

Fredrik Villumstad kvalifiserte seg heller ikke. Han endte på plassen bak Bjøreng.

Torsdag avsluttes hoppuka med nytt renn i Bischofshofen. Onsdagens renn var flyttet fra Innsbruck.

(©NTB)