Tore Strømøy vil bli styreleder i Rosenborg

Det forteller han til Adresseavisen. Strømøy ble foreslått som styreleder foran årsmøtet i 2020, men da hadde han meldt seg inn i klubben for sent. Han ble dermed ikke vurdert.

Ivar Koteng slo valgkomiteens forslag, Trønderenergi-sjefen Ståle Gjersvold, i voteringen den gangen.

– Nå har jeg sjekket at medlemskapet er i orden. Det er klart, hvis jeg blir spurt. Ja, jeg har en styreleder i magen. Jeg hadde ikke klart å si nei, er du gal? sier Strømøy til Adressa.

Han var styreleder i Byåsen Håndball i fire år på 2000-tallet, og han erkjenner at flere har tatt kontakt med ham etter at det ble kjent at Koteng ikke stiller til gjenvalg.

– Jeg tror at det er lurt at RBK får inn noe nytt. Så blir det å finne ut hvem, men det er ikke min jobb, sier NRK-profilen.

