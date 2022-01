Skiforbundet håper på lettelser: – Vi står i fare for å miste generasjoner med skiutøvere

ntbsport

– Det var et godt møte hvor idretten fikk presentert sine utfordringer, bekymringer og forslag til endringer framover. Vi poengterte at det er viktig at endringer kommer raskt, da skisesongen er veldig kort. Når snøen er smelter er det for sent. Det skjer i løpet av 8-10 uker fra i dag, sier Røste i en pressemelding.

Skiforbundet møtte kulturdepartementet og helsemyndighetene sammen med idrettsforbundet og andre store særforbund.

I møtet trakk Røste særlig fram to ønsker: At toppidrettsdefinisjonen ikke må tolkes for snevert og at dagens antallsbegrensning på 100 på utendørs arrangement må økes til samme grense som for arrangement utendørs med publikum, nemlig 600.

Han sa at pandemien begynner å få synlige konsekvenser og fortalte at han daglig får henvendelser fra bekymrede trenere, ledere og frivillige.

– Vi står i fare for å miste hele generasjoner med utøvere.

