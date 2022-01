Lukaku tilbake fra start i ligacupsemifinalen

ntbsport

Lukaku har bedt offentlig om unnskyldning for sine uttalelser i et intervju med Sky Italia om misnøye med situasjonen i Chelsea og med manager Thomas Tuchel. Dermed er han tatt til nåde.

– Man kan se intervjuet 100 ganger. Det blir ikke bedre, men det skjedde. Vi har grunner nok til å beskytte ham, for han er en nøkkelspiller, og vi vil at han skal fortsette å være det, sier Tuchel til Sky Sports.

Lukaku er en av seks endringer i Chelsea-laget fra storkampen mot Liverpool. Kepa, Malang Sarr, Jorginho, Saul og Hakim Ziyech kommer også inn, for Edouard Mendy (på vei til afrikamesterskapet), Trevoh Chalobah (skadd), Mateo Kovacic, Thiago Silva, N'Golo Kanté og Christian Pulisic.

Timo Werner er på benken etter å ha ristet av seg skadeproblemer.

Tottenham gjør to endringer fra 1-0-seieren over Watford. Japhet Tanganga og Matt Doherty kommer inn for Sergio Reguilón og Eric Dier. Sistnevnte er ikke i troppen.

