Djokovics vaksineunntak vekker harme i Australia – regjeringen vil undersøke saken

Mange australiere har reagert med sinne etter at tittelforsvareren og verdenseneren tirsdag avslørte at han har fått unntak fra vaksinereglementet og dermed kan delta i Grand Slam-turneringen.

Turneringssjef Craig Tiley sier at Djokovic ikke er blitt spesialbehandlet, men oppfordrer samtidig serberen til å avsløre bakgrunnen for unntaket for å roe ned befolkningen.

Onsdag kveld lokal tid melder dessuten ABC News at det australske innenriksdepartementet vil gjennomgå Djokovics dispensasjon.

Det opplyses ikke konkret hvorfor saken skal kikkes nærmere på, men departementet uttaler:

– Ingen person som skal delta i Australian Open, vil få noen form for særbehandling.

Tvil

Reglene for Australian Open, som starter 17. januar, sier at alle deltakere må være vaksinerte mot koronaviruset eller ha et medisinsk unntak. Unntaket skal godkjennes av to paneler med uavhengige eksperter.

Djokovic har ikke opplyst på hvilket grunnlag han har fått medisinsk unntak, og dermed sås det tvil rundt om stjernen faktisk bør få spille turneringen.

– Dersom årsakene til Djokovics fritak er utilstrekkelige, blir han sendt på første fly hjem, kommenterer Australias statsminister Scott Morrison, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Han skal ikke behandles annerledes enn noen andre. Det skal ikke være noen spesialregler for Novak Djokovic i det hele tatt, fortsetter Morrison.

Skarpe reaksjoner

Flere tennisprofiler og medisinske eksperter i Australia reagerer sterkt på Djokovics unntak. Serberen har tidligere nektet å uttale seg om hvorvidt han er vaksinert mot viruset eller ei, men tirsdagens nyhet levner ingen tvil om at han ikke har latt seg vaksinere.

– Avgjørelsen er som å spytte i ansiktet på enhver innbygger i Victoria og Australia, skriver TV-ekspert og tidligere tennisspiller Sam Groth i en spalte i avisen Herald Sun.

Stephen Parnis, tidligere visepresident i Australias legeforening, sier at Djokovic-unntaket sender en motbydelig signal til de som forsøker å stoppe spredningen av koronaviruset.

– Jeg bryr meg ikke om hvor god tennisspiller han er. Hvis han nekter å la seg vaksinere, bør han ikke slippes inn (i landet), skriver han på Twitter.

