Djokovic sendes ut av Australia – visumet annullert

Sent onsdag kveld norsk tid kom bekreftelsen på at serberens visum er annullert og at han må forlate Australia.

– Vi kan bekrefte at herr Djokovic ikke greide å legge fram dokumentasjon for å innfri innreisekravene, og hans visum er følgelig annullert. Personer som ikke er australske statsborgere, som ikke har gyldig visum eller som har fått sitt visum annullert, vil bli pågrepet og sendt ut av Australia, heter det i en uttalelse fra grensemyndighetene.

Ifølge australske medier vil Djokovics advokater anke avgjørelsen.

Det førte til massiv kritikk da Djokovic meldte at han hadde fått unntak fra vaksinekravet for å delta i Australian Open. Da han landet i Melbourne, viste det seg derimot at teamet hans hadde søkt et visum som ikke er i en kategori der man kan få medisinsk fritak fra å være vaksinert mot koronaviruset.

Sinne i Serbia

Han ble holdt igjen på flyplassen gjennom natten, og torsdag morgen lokal tid bekreftet australske myndigheter at Djokovic vil bli sendt ut av landet.

Djokovics far Srdjan har sagt at sønnen måtte overnatte i et lite rom voktet av politi.

Serbias president Aleksandar Vucic kritiserer Australia for behandlingen av verdenseneren. Han skriver på Instagram at han har snakket med Djokovic på telefon og fortalt ham at hele Serbia støtter ham og at landets myndigheter vil ta affære.

– I tråd med folkeretten vil Serbia kjempe for Novak Djokovic, rettferdighet og sannhet, skrev Vucic.

Krevde bevis

Djokovic-saken har ført til kritikk også mot arrangøren av Australian Open. Turneringssjef Craig Tiley har sagt at Djokovic ikke er blitt spesialbehandlet, men oppfordret samtidig serberen til å avsløre bakgrunnen for unntaket for å roe ned befolkningen.

Reglene for Australian Open, som starter 17. januar, sier at alle deltakere må være vaksinert mot koronaviruset eller ha et medisinsk unntak. Unntaket skal godkjennes av to paneler med uavhengige eksperter. Vaksinasjon er også et krav ved innreise, om man ikke har godkjent medisinsk unntak.

Australias statsminister Scott Morrison sa at Djokovic ville nektes innreise om han ikke legger fram bevis for at han av medisinske årsaker ikke kunne vaksineres.

– Dersom årsakene til Djokovics fritak er utilstrekkelige, blir han sendt på første fly hjem, sa Morrison.

Skarpe reaksjoner

Serberen har tidligere nektet å uttale seg om hvorvidt han er vaksinert mot viruset, men tirsdagens nyhet levnet ingen tvil om at han ikke har latt seg vaksinere.

Tennisprofiler og medisinske eksperter er blant de mange som har reagert sterkt på Djokovics unntak.

– Avgjørelsen er som å spytte i ansiktet på enhver innbygger i Victoria og Australia, skriver TV-ekspert og tidligere tennisspiller Sam Groth i en spalte i avisen Herald Sun.

