Christian Eriksen: – Først i ambulansen innså jeg at hjertet hadde stoppet

ntbsport

Onsdag ble det offentliggjort flere klipp fra intervjuet den danske fotballstjernen har gjort med DR. Det er første gang han snakker ut om hjertestansen han ble rammet av under EM-sluttspillet. Eriksen har også lagt det ut på sin Twitter-konto.

– Jeg husker at ballen traff meg. Jeg sendte den tilbake, med leggen eller kneet, og så var det som om jeg kjente noe krampelignende i leggen. Så var jeg borte, sier Eriksen i intervjuet.

De andre spillerne reagerte lynraskt da han falt om, og i løpet av få sekunder fikk han kyndig legehjelp. Det berget livet hans.

– Det gikk ikke opp for meg før jeg var i ambulansen at jeg egentlig hadde vært, jeg kan godt si det: Død, sier Eriksen i intervjuet.

Sendt til himmelen

Han forteller at han husker alt fra hendelsen unntatt de minuttene han var «sendt til himmelen», som han uttrykker det. Da han kom til seg selv, følte han det som om han hadde sovet.

– Det var akkurat som å våkne. Da jeg våknet og ble trykket på brystet, var det som når man er langt borte. Det var ikke som en drøm, bare som om jeg var langt borte, sier han.

– Vanligvis husker jeg biter av drømmer, men jeg husker ingenting fra tiden jeg var borte.

Han forteller at han raskt ble bevisst på ting rundt seg, selv om han ennå ikke innså hva som hadde skjedd.

– Da jeg åpnet øynene, så jeg folk som sto i ring rundt meg, og legene. Jeg hørte stemmer, og jeg fikk et skilt i hodet. Jeg sa «flytt det», og jeg hørte vår lege Morten Boesen si «han er 30». Jeg rettet ham med det samme og sa «nei, nei, jeg er 29, slapp nå av», sier han.

Forsto det omsider

– Jeg tenkte at det ikke kunne stemme at jeg lå der, for det feilte jo ikke meg noe. Da de bar meg ut, begynte jeg å lure på om jeg hadde brukket ryggen. Jeg lurte på om jeg kunne bevege beina, men jeg fant fort ut at det kunne jeg.

I ambulansen hørte han ordene som gjorde at han forsto.

– En av ambulansearbeiderne spurte landslagslegen hvor lang tid jeg hadde vært borte, og han svarte «tre-fire minutter» eller noe sånt. Da gikk det opp for meg.

I klippene som ble offentliggjort tirsdag gjorde Eriksen det klart at han vil fortsette fotballkarrieren og at det store målet hans er å spille for Danmark under VM i Qatar.

(©NTB)