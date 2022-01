Bjerketvedt varsler NFF-exit – vil snart avklare framtiden

ntbsport

– Jeg er i tenkeboksen for å bestemme meg for en sluttdato i NFF. Jeg fyller 62 år om tre måneder. Jeg passerer fem år i jobben om noen uker. I løpet av noen måneder vil jeg har en klar forutsigbarhet for min egen framtid, sier han til VG.

– Jeg har snakket med familien, kolleger og presidenten om det. Det er mest for å sette i gang en prosess.

Han sier at det ikke er klart om det blir i år eller neste år.

– Jeg har vært toppleder sammenhengende siden 1994, i seks ulike virksomheter. Før jeg blir ordentlig pensjonist har jeg tanker om å gjøre andre ting i livet, sier Bjerketvedt til avisen.

