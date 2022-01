Barcelona og Real Madrid unngikk cupfadese

ntbsport

Hjemmelaget ledet lenge etter scoring av Hugo Diaz i det 19. minutt.

Ved pause byttet Barcelona-trener Xavi inn Frenkie de Jong, Gerard Piqué og Ousmane Dembélé. I det 63. minutt utlignet sistnevnte med et skudd fra distanse.

Linares fikk ballen i mål igjen noen minutter senere, men scoringen ble annullert for offside. I stedet var det Ferran Jutgla som i det 69. minutt ble matchvinner for Barcelona.

38-årige Dani Alves debuterte etter å ha blitt hentet tilbake til klubben han hjalp til 23 titler i tiden 2008 til 2016.

Real Madrid tok seg også videre mot et lag fra nivå tre. Alcoyano ble slått 3-1 etter scoringer av Éder Militão, Marco Asensio og et selvmål av hjemmekeeper José Juan, men det sto 1-1 så sent som kvarteret før slutt. I fjor ble Real Madrid slått ut av Alcoyano i samme runde.

Et tredje lag fra nivå tre, Atlético Baleares, lyktes fullt ut og tok sin annen toppserieskalp da Celta ble slått 2-1. Manel Martínez scoret begge målene for laget som slo Getafe 5-0 i forrige runde.

Mikel Oyarzabal scoret to mål og Alexander Isak ett da Real Sociedad uten Alexander Sørloth i troppen vant 3-2 borte mot Leganés.

