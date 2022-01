Vindproblemer førte til avlysning i Innsbruck

ntbsport

Vinden skapte tidlig tirsdag utfordringer for arrangørene. Først ble prøveomgangen avlyst, og deretter fulgte juryen opp med å utsette starten for 1. omgang fire ganger, først til 13.50, og så 14.10, 14.30 og til sist 15.00, som var siste frist for å få gjennomført én omgang.

Ifølge radiokommunikasjonen mellom FIS-direktør Sandro Pertile og hopptårnet blåste det opp mot 8 m/s på kulen i kastene. Det er langt over det som er forsvarlig.

– Det er utfordrende, men samtidig en lett avgjørelse å avlyse. Vi lar ingen sette utfor under uforsvarlige forhold, sa Pertile til TV 2.

Værrapportene varslet at vinden skulle løye ved 14-tiden, men det kokte ned til at avlysning var eneste løsning. Rennet blir trolig flyttet til Bischofshofen, hvor det 4. rennet etter planen skal gå torsdag. Det flyttede rennet går trolig allerede onsdag, men det jobber FIS-toppene med.

Marius Lindvik er nummer to i hoppuken sammenlagt etter to renn. Han har 7,5 poeng fram til ledende Ryoyu Kobayashi, som jakter sin annen hoppukeseier.

