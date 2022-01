Vanvittig opphenting ga Storhamar-seier i mjøsderbyet

ntbsport

Sondre Bjerke ble matchvinner etter 1.12 i forlengningen, etter at Eirik Salsten, Jacob Noer og Mikael Zettergren scoret hvert sitt mål i løpet av 1.51 minutt på tampen av den tredje perioden.

Bjerke avgjorde mot gamleklubben med et solomål. Etter å ha ført pucken fra egen sone, fintet han seg vei mellom Spencer Humphries og Alexander Reichenberg og avsluttet med scoring.

Det ble dramatisk avslutning også i den andre kampen da det nye ishockeyåret ble innledet. Magnus Nilsen ble matchvinner 19 sekunder før slutt da Sparta vendte til 3-2-seier over Vålerenga.

Thomas Olsen hadde en kjempesjanse til utligning to sekunder før slutt, men pucken gikk rett utenfor.

Sceneskifte

Begge de oppsatte mjøsderbyene i romjula måtte utsettes på grunn av et smitteutbrudd i Lillehammer-stallen. Lillehammers hjemmekamp ble omberammet til tirsdag, og den så lenge ut til å ende med klar seier til vertene.

Frank Gymer og Sverre Rønningen ordnet 2-0-ledelse etter første pause, mens Emil Nyhus og Spencer Humphries sørget for at det sto 4-1 da kampen gikk inn i sine siste minutter.

LIK-keeper Oliver Dackell snublet og falt regelrett ut av målet slik at Salsten kunne sette 4-2 i tomt bur etter 57.04. Bare 17 effektive sekunder senere knallet Noer inn 4-3, og Zettergren utlignet med et håndleddsskudd via keeper etter 58.55.

Kostbar tellefeil

Kampen mellom Sparta og Vålerenga innledet den 30. serierunden, som skal fullføres torsdag. Vålerenga ledet 2-1 etter to perioder, men Kristian Jakobsson utlignet med sitt annet mål for kvelden.

19 sekunder før slutt satte Nilsen inn vinnermålet mens Vålerenga sonet to minutters utvisning for feil bytte som førte til for mange spillere på isen.

– Vi må lære å vite hvem vi skal bytte med. Vi må klare å telle, sa en irritert Vålerenga-trener Espen Knutsen til TV 2.

