Tuchel: – Lukaku tilbake i Chelsea-troppen

Tuchel holdt en pressekonferanse tirsdag, og Lukaku-saken kom kjapt opp. – Romelu har sagt unnskyld, og det er akseptert. Vi har hatt nok tid til å rense luften og gå videre, sa Tuchel.

Torsdag publiserte Sky Sports Italia et intervju med Lukaku. Der kom spissen med svært kontroversielle uttalelser om at han ikke er fornøyd med situasjonen i Chelsea. Intervjuet var gjennomført tre uker før det ble vist på TV i Italia.

Tuchel valgte å vrake spissen i toppkampen mot Liverpool (2-2) sist helg. Lukaku var tilbake på fellestreningen mandag og tirsdag.

– For meg har det viktigste vært å forstå at dette ikke var gjort med overlegg. Han gjorde ikke dette for å skape støy før en viktig kamp, sa Tuchel.

Semifinalen i ligacupen spilles over to kamper med retur neste uke.

