Straffeseier for Patrick Berg i debutkampen for Lens

ntbsport

Lagkaptein Seko Fofana scoret begge målene da Lens hentet opp to mål og sikret 2-2 på overtid i nabooppgjøret. Så satte han inn det avgjørende straffesparket i 4-3-seieren som sikret kamp mot Monaco i åttedelsfinalen.

Lille ledet 2-0 ved pause etter to raske scoringer av Amadou Onana rett før og etter halvtimen. Fofana skapte ny spenning med sitt reduseringsmål midtveis i den andre omgangen.

Berg kom inn for midtstopper Kevin Danso i det 75. minutt da vertene jaget utligning, og han var med på sluttspurten som sikret straffesparkkonkurranse.

Store sjanser

Debutanten var involvert i en kjempesjanse rett før slutt. Den tidligere Glimt-spilleren plukket opp ballen i returrommet og satte opp Ibrahima Baldé, som akkurat hadde kommet inn. Via en forsvarer traff hans skudd undersiden av tverrliggeren.

Baldé skapte kaos i gjesteforsvaret da han kom inn. Rett før den nevnte sjansen kom han til et skudd som så vidt ble blokkert.

Utligningen kom i stedet i det femte tilleggsminuttet da Fofana løp opp ballen etter et halvklarert hjørnespark, dro av et par spillere og skjøt stolpe-inn før han pådro seg gult kort for feiringen.

Blod og gull

I straffesparkkonkurransen misset portugiserne José Fonte og Renato Sanches for Lille, Jonathan Clauss for Lens. Til sist avgjorde Fofana da han skjøt stolpe-inn. Berg tok ikke straffe.

Det gjorde derimot tre av de andre innbytterne. Wesley Saïd, Gaël Kakuta og Corentin Jean scoret i tur og orden. Backen Clauss så sitt skudd reddet før Fofana avgjorde.

Fonte skjøt utenfor, mens Lens-keeper Wulker Farinez reddet skuddet fra Sanches.

Lille er regjerende seriemester, men er for tiden tabellnabo med Lens i midtsjiktet på tabellen.

Les Sang et Or (blod og gull), som er Lens' kallenavn, møter Rennes hjemme i serien lørdag.

(©NTB)