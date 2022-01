Hjulmand ønsker Eriksen velkommen tilbake: – Er god nok for alle lag

ntbsport

– I det øyeblikk han er tilbake på det nivået vi vet Christian har inne, er han god nok for alle lag i verden, inkludert Danmarks landslag, sier Hjulmand til DRs nyhetssending.

Eriksen avslører i et intervju med den danske statskanalen at han vil gjenoppta fotballkarrieren etter hjertestansen som rammet ham i fjor sommer, og at målet er å få spille i VM-sluttspillet i Qatar.

Hjulmand sier det vil være et «ordentlig boost» for landslaget om Eriksen lykkes.

– Han må spille fotball. Hvis han gjør det, har jeg vanskelig for å tro at han ikke greier å nå det nivået han hadde tidligere, sier landslagssjefen.

Eriksens kontrakt med Inter er opphevet fordi italienske regler ikke tillater spill når man har fått operert inn hjertestarter. Neste oppgave for 29-åringen blir derfor å finne en ny klubb.

VM i Qatar avvikles i november og desember.

