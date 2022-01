ntbsport

Russiske Natalja Neprjajeva var mandag den eneste som tuktet henne på den legendariske skiarenaen ved Lagi di Tesero i hjertet av Val di Fiemme.

30-åringen fra Enebakk endte 3,7 sekunder bak, og 5.-plassen i sammendraget gjør at hun ligger 1.40 minutter bak Tour-leder Neprjajeva foran den avsluttende etappen opp alpinbakken Alpe Cermis.

Weng har hatt en varierende tour under pari og klatret opp på pallen for første gang i denne utgaven.

Hun trodde at hun kanskje aldri har hatt bedre ski enn på tirsdagens 10 kilometer fellesstart i klassisk teknikk.

– Det gikk i rykk og napp, og det passet meg ekstremt bra i dag. Jeg var sliten i starten, men hodet var på plass og skiene var 110 prosent på plass. Det var skikkelig gode ski, og lille meg suste forbi de andre. Det er ikke ofte det har skjedd. Smørerne gjorde en fantastisk god jobb. Jeg hadde bra feste. Det er utrolig moro å gå på ski når skiene er så bra.

– Hvordan føles det med en ny pallplass etter at det har vært en del stang ut for deg hittil?

– I dag var det utrolig lett å holde følge. Det er gøy at det kan svinge, og at man kan klinke til av og til. Det er gøy for selvtilliten.

Svimmel

Weng ble liggende rolig på ryggen en stund i målområdet og begrunnet det med at hun var svimmel.

Hun rangerer bare jaktstarten i Ruka i november som bedre denne sesongen. Da hadde hun beste etappetid og gikk seg opp til 3.-plass i sammendraget.

– Den jaktstarten står høyest til nå. Jeg traff godt med skiene da også. Når du har gode ski skjer det et eller annet med selvtilliten. Det er de to gangene jeg har hatt ekstremt gode ski i år.

– Hva tenker du om den siste etappen? Er det mulig å nå pallen?

– Siden det er fellesstart, så tror jeg det er umulig. Men tirsdag er den beste dagen min, og jeg har alt å vinne. Der er det bare å klinke til fra start og i bunnen av bakken og opp til mål.

Godt

Uten Therese Johaug har de norske kvinnene slitt i årets tour. Det lyste lettelse over hele den norske gjengen etter Wengs pallplass. Bare sprinteren Mathilde Myhrvold hadde klart det tidligere i touren. Weng har ikke levd opp til forventningene.

– Godt for Heidi og godt for oss etter at det har vært litt under pari for henne hittil, sa landslagstrener Ole Morten Iversen.

Han forteller at også han hadde håpet å se en hvassere utgave av Weng enn det som har vært tilfelle.

– Heidi har vært sterk i hele år. Hun har vært god på trening, og det hun har levert her, har vært litt under det vi har lov til å forvente, uten at det var ravdårlig. De har vært sånn passe. Dette er veldig bra for oss. Når Therese ikke har vært med, er det ikke så mange som kan være med å kjempe om pallplasser, og der skal Heidi være.

Iversen mener at toget har gått for Weng siden hun ikke har fått med seg noe fra sprintene.

– Nå handler det om å klatre og nærme seg topp fem. Heidi kan gå bra der og hun, men det kan andre også.

Tiril Udnes Weng ble nest beste norske på 8.-plass. I sammendraget er hun nummer elleve foran avslutningen.

Tour de Ski avsluttes tirsdag med en fellesstart over ti kilometer med avslutning opp alpinbakken Alpe Cermis.

Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg vant Tour de Ski sammenlagt i 2020 og 2019. Weng var best i 2018.

(©NTB)