Trøbbel for Barcelonas stjernekjøp – koronasmittet og uregistrert i La Liga

Torres ble mandag presentert på Camp Nou. Noen timer senere opplyste Barcelona at han har testet positivt på koronaviruset.

Den spanske storklubben har hatt et større smitteutbrudd den siste tiden. Nesten daglig kommer det meldinger om tilfeller. Torres og stortalentet Pedri er de siste i rekken.

Barcelona sikret seg Torres for 55 millioner euro (snaut 550 millioner kroner), men inntil videre kan han ikke registreres som La Liga-spiller. Årsaken er at klubben først må kutte lønnskostnader for å få ham klar.

En skakkjørt økonomi har gjort at Barcelona må forholde seg til et svært lavt lønnstak i den spanske toppdivisjonen. Katalanerne hadde tilsvarende problemer med signeringene de gjorde i fjor sommer.

– Vi er overbevist om at vi skal få registrert ham, sier Barcelonas fotballsjef Mateu Alemany.

Barcelonas neste kamp er mot Linares i cupen onsdag, mens det til helgen venter et bortemøte med Granada i serien.

