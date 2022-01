TV 2: Tiril Eckhoff går ikke i Oberhof

ntbsport

Rett før jul reiste Tiril Eckhoff hjem fra alpene i Le Grand-Bornand fordi kroppen ikke spilte på lag. Hun varslet samtidig at hun skulle gjennomgå noen medisinske sjekker for å finne ut om noe var galt.

Planen var å komme tilbake i verdenscupen i Oberhof til helgen, men hun har bestemt seg for å vente.

– Jeg skal ikke gå i Oberhof, bekrefter Eckhoff til TV 2.

Eckhoff forteller til NRK at hun pådro seg en forkjølelse i julen og at hun har vært syk en uke.

– Jeg kjørte første hardøkt for to dager siden og bestemte meg etterpå for at jeg ikke har lyst til å rushe tilbake. Nå må jeg få kroppen i balanse og i god form før jeg reiser ut i verdenscupen igjen, sier hun.

Planen er nå i stedet å gå verdenscuprennene i Ruhpolding, og deretter Anterselva før avreise til OL i Beijing.

