Han hadde over 20 sekunder ned til Iivo Niskanen ved målgang. Klæbo så nesten uberørt ut etter rennet og lyser av form.

– Jeg hadde ingen sjanse til å følge ham, sa Niskanen til TV3.

– Hva skal jeg si? I dag var det artig å gå skirenn, sa Klæbo til samme kanal.

Didrik Tønseth ble nest beste nordmann på sjetteplass, slått med vel 40 sekunder av Klæbo. Erik Valnes kom inn som sjuendemann.

Klæbo tok sin 46. verdenscupseier. Dermed tangerte han Bjørn Dæhlies rekord.

Artig

Løperne gikk 15 kilometer fellesstart i klassisk stil. Midtveis i konkurransen kjørte finnen Niskanen opp tempoet, og han fikk med seg Klæbo. De to dro så hardt at feltet bak dem fikk trøbbel.

– De tre første rundene gikk rolig, så jeg gikk og håpet på at noen skulle sette opp farten. Da Iivo dro ifra, så jeg at det begynte å sprekke opp. For første gang i historien følte jeg på at jeg måtte hjelpe til litt selv også. Da jeg fikk luke på den femte runden, tenkte jeg at det ville være artig å gå ifra. Jeg gikk alt jeg var kar om, sa Klæbo om vinnerløpet.

Aleksandr Bolsjunov jaktet på tetduoen, men kom ikke opp. I stedet sa Klæbo takk og farvel etter vel elleve kilometer. Niskanen måtte også gi seg.

– Han er i enorm form. Det ser ikke ut som noe biter på ham. Det kan vel ikke se bedre ut før et OL, sa TV3s ekspertkommentator Åge Skinstad om Klæbo.

Traff godt

De norske smørerne hadde en fin dag i den italienske fjellheimen. Det norske laget hadde svært gode ski.

Avgjørelsen i Tour de Ski faller tirsdag. Da skal løperne opp alpinbakken ved fjelltoppen Alpe Cermis. Værprognosene tyder på lettskyet vær med tilløp til sol på avslutningsdagen. Klæbo leder soleklart før finaleetappen. Han har hele to minutter til gode på toeren Bolsjunov.

Bolsjunov deltar som dobbelt tittelforsvarer i TdS etter seirer i fjor og i 2020. Klæbo vant i 2019.

Even Northug var med i en situasjon der flere løpere gikk i bakken etter vel to kilometer. Nordmannen tapte mye terreng etter å ha blitt sjenert grovt.

