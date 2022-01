ntbsport

Den første positive testen i NRKs Tour de Ski-team ble avdekket fredag, og hele teamet ble satt i karantene i tyske Oberstdorf, der langrennstourens tredje og fjerde etappe gikk.

Mandag skriver NRK at flere medarbeidere har testet positivt for viruset, og at alle ansatte som er i Tyskland, forblir i karantene.

De to siste etappene i Tour de Ski skal uansett sendes som planlagt på NRK Radio.

(©NTB)