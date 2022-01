Vakkert frisparkmål holdt ikke da Burnley tapte for Leeds

ntbsport

Dermed endte de liljehvite rekken på fire kamper uten seier, mens Burnley stadig ikke har vunnet siden 30. oktober.

Jack Harrison sto for det første Leeds-målet like før pause, før Cornet utlignet for Burnley med et vakkert frispark. Stuart Dallas sikret Leeds-seier med et flott langskudd kvarteret før slutt. Daniel James fastsatte resultatet på overtid.

Leeds hadde foran oppgjøret ikke spilt siden 18. desember, og fikk dermed en god retur til fotballbanen.

De hvitkledde har hatt en noe svak første halvdel av årets sesong, men fikk en opptur med seieren søndag. Laget som tok en sterk 9.-plass i sist sesongs comeback i den engelske toppdivisjonen, har slitt, og innehar fortsatt 16.-plassen på tabellen etter søndagens seier.

Burnley på sin side har ikke vunnet i ligaen siden 30. oktober (Brentford, 3-1), men laget har, i likhet med Leeds, fått flere kamper utsatt den siste drøye måneden.

I neste runde skal Leeds møte West Ham, mens Burnley skal måle krefter mot Leicester.

Frisparkmål

Etter en jevnspilt første halvtime tok Leeds ledelsen ved Harrison. Burnley-stopper James Tarkowski slo ballen rett til Harrison, som pirket inn egen retur etter at Burnley-keeper Wayne Hennessey reddet hans første forsøk.

Burnley kom ut med noe mer fart i 2. omgang, og etter 54 minutter skulle de likevel få noe å juble for, litt ut av ingenting.

Cornet skrudde et vakkert frispark rundt muren og i mål fra drøyt 20 meter. Leeds-keeper Illan Meslier var sjanseløs.

Presset

Etter utligningen var det Leeds som tok initiativet, men uten å skape de aller største sjansene. De var noe upresise i sluttfasen.

Overgangene fortsatte likevel å komme mot vanligvis defensivt tette Burnley, og etter 77 minutter fikk de liljehvite på ny hull på byllen. Dallas fikk ballen på 17 meter og sendte en kanon i borterste hjørne.

Det greide aldri Burnley å svare på, og på overtid stormet James inn i feltet og stanget inn 3-1 via Hennessey.

