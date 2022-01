Utskjelte de Jong ga koronaherjede Barcelona viktig seier

ntbsport

Keeper Marc-André ter Stegen ble også en matchvinner med en superredning på overtid.

Barcelona har så mange smittetilfeller at trener Xavi kraftig tok til orde for utsettelse av søndagens kamp på ferieøya. Han måtte sende et svært B-preget lag på banen, men likevel endte det med borteseier nummer to i serien denne sesongen.

Det skjedde mot et lag som hadde bare ett hjemmetap før Barcelona-reservene kom på besøk.

Etter en snau halvtime tok kampen fyr. Først vippet Ferran Jutgla ballen gjennom til de Jong, som slengte fram beinet, fikk tåen på ballen og sendte den i stolpen.

50 sekunder senere kom Oscar Mingueza til innlegg fra høyre, og de Jong sendte et flygende saksespark i tverrliggeren bak keeper Manolo Reina. Begge sjansene kom i det 29. minutt.

Rett før pause skulle nederlenderen lykkes. Nok en gang la høyreback Oscar Mingueza inn. De Jong ruvet i lufta ved lengste stolpe, knuste Pablo Maffeo i hodeduell og stanget ballen i mål.

Flott redning

Det målet skulle holde til tre poeng. Mallorca fikk sin første store sjanse i det 84. minutt, da Jordi Mboula nikket rett over på et frispark, men i sluttminuttene kom det flere.

Marc-André ter Stegen svarte med en matchvinnerredning da Mallorca-back Jaume Costa på overtid fikk treff på volley fra hjørnet av femmeteren. Lynhurtig fikk han opp armen og slo ballen ut.

Kaptein Gerard Piqué ga ham en varm klem for den avgjørende redningen. De tre poengene sendte Barcelona opp til femteplass.

– Sinnsykt

Xavi sa før avspark at det var «sinnssykt» at kampen ikke ble utsatt.

– Vi mangler 17 spillere, og jeg er bekymret. Det gir ingen mening at vi må spille. Vi er helt på grensen. De burde ha brukt sunn fornuft, sa han.

Reglene i La Liga er at kamper skal spilles om hvert lag har minst fem tilgjengelige førstelagsspillere og kan stable på beina en tropp på 13 spillere.

