Hovden blir Viborg-spiller etter sesongen

ntbsport

Bergenseren har skrevet under en toårig avtale med Jylland-klubben. Nyheten kommer to uker etter at hun var med å ta VM-gull med Norge.

– Jeg gleder meg til å bli en det av laget. Den danske ligaen er en av de beste i verden. Når jeg får lov til å spille i en klubb som ligger i toppen av den ligaen, forventer jeg å kunne utvikle meg mye som håndballspiller, sier Hovden.

Hun er inne i sin tredje sesong i Storhamar. Den skal høyrekanten fullføre før overgangen til Danmark.

– Vi er stolte over å tiltrekke oss en verdensmester til klubben, og nå har vi to av dem, sier Viborg-direktør Jørgen Hansen og viser til Moa Högdahl, som har vært i klubben siden 2018.

– I Emilie Hovden henter vi en supersterk høyrekant. Vi får en svært kontrasterk og avslutningssikker spiller, sier Viborg-trener Jakob Vestergaard.

Hovden var primært reserve på det norske gullaget i VM i desember, men det ble tre kamper på henne i turneringen.

Viborg er nummer to i den danske ligaen etter halvspilt grunnserie.

(©NTB)