Everton-marerittet fortsetter for Benitez – nytt tap mot Brighton

Everton står nå med åtte tap på sine elleve siste kamper og nærmer seg nedrykksstreken.

Dominic Calvert-Lewin var tilbake i spill for Everton for første gang siden 28. august, og de blåkledde fra Liverpool spilte sin første kamp siden 16. desember. Comebacket mot Brighton ble alt annet enn trivelig for Calvert-Lewin og Everton.

For etter bare fire minutter ga Alexis Mac Allister Brighton 1-0. Kvarteret senere nikket Dan Burn inn 2-0 etter en corner, før Everton fikk sjansen til å redusere på straffespark.

Fra elleve meter blåste Calvert-Lewin ballen høyt over mål.

Kort tid etter pause fikk Everton en hjelpende hånd, da skuddet til Anthony Gordon gikk via Adam Lallana og i mål, men så svarte Mac Allister med en ny klassescoring på volley.

Gordon reduserte igjen med et kvarter igjen å spille, men Brighton holdt unna og vant 3-2.

Marerittstart

Mac Allisters matchvinnerscoring var nok aller vakrest, men åpningsmålet fra samme mann var også pent. Et presist innlegg inn i boksen ble headet ned av Neal Maupay til en fremadstormende Alexis Mac Allister, som satte ballen i mål.

Stuss og mål var en god oppskrift for Brighton, som gikk opp til 2-0 etter 20 minutter. En corner ble stusset videre på bakre stolpe, der 198 centimeter lange Burn ikke hadde noen problemer med å heade ballen inn i åpent mål.

Hjemmefansen ropte på straffe da Anthony Gordon ble feid over ende på kanten av 16-meteren, og etter en sjekk med VAR bestemte dommer John Brooks at Everton skulle få straffespark.

28. august, i Calvert-Lewins forrige kamp for Everton, var spissen sikker fra straffemerket i duell med Brightons Robert Sánchez. Det var han ikke i søndagens kamp, der forsøket gikk over mål.

Nytt drømmemål

Tre minutter etter pause var Calvert-Lewin igjen nær ved å score. Everton spilte seg kjapt framover i banen før spissen fikk ballen i boksen. Avslutningen fra kort hold var farlig, men Burn fikk blokkert forsøket ut til corner.

Da Lallana forsøkte å blokkere et skudd etter 53 minutter, gikk det ikke like bra. Skuddet fra Gordon hadde retning mot mål, der Sanchez virket å ha kontroll, men berøringen fra Lallana satte keeperen ut av spill.

Men Brighton hadde ingen planer om å gi fra seg ledelsen og doblet den med 20 minutter igjen å spille.

Nok en gang kom målet etter et innlegg og en tilrettelegging. Leandro Trossard la inn til Enock Mwepu, som flikket ballen ut til Mac Allister. Han plasserte den lekkert opp i hjørnet.

Gordons andre mål for dagen var ikke nok for Everton, som står igjen med 19 poeng etter 18 ligakamper under Rafa Benitez. Presset fortsetter å øke på den tidligere Liverpool-treneren.

