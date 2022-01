Zuccarello kan starte året med tidenes kaldeste NHL-kamp

ntbsport

Om værvarselet slår til, vil det være mellom 19 og 23 kuldegrader når Wild møter St. Louis Blues til toppoppgjør i lørdagens Winter Classic på baseballstadion i Minneapolis.

Det er spilt 32 tidligere utendørskamper i NHL. Den kaldeste var oppgjøret mellom Edmonton Oilers og Montréal Canadiens i 2003, da termometeret viste 17,7 kuldegrader.

– Jeg spilte tre utendørskamper med New York Rangers, men det blir spesielt å spille på en stor arena her i ishockeystaten. Det blir ikke særlig større, sa Zuccarello til NHLs nettsted tidligere i uka.

Wild er uten seier i sine fire siste kamper og vil gjerne slå tilbake i første kamp etter at hovedtrener Dean Evason og hans stab fikk forlengede kontrakter.

Lørdagens kamp er utsolgt, og det betyr 38.000 tilskuere. Publikum må forberede seg på en kald fornøyelse.

– Mange folk her i Minnesota har fortalt oss hvor hardføre Wild-fans er, og det bidro til at vi valgte å legge kampen hit, sier Steve Mayer i NHL.

Varmestuer

Likevel gjøres det mye for å hindre at folk pådrar seg forfrysninger.

Det er skaffet 40.000 håndvarmere til utdeling. Det er etablert varmestuer som folk kan oppsøke for å tine opp. Publikum oppfordres til å ta med seg pledd, og det er varm suppe til salgs i alle bodene som normalt tjener sine penger på kalde forfriskninger.

Det er også satt opp stråleovner mange steder.

Alle spillerne har fått finlandshetter og langt undertøy i tillegg til det vanlige ishockeyutstyret, og de blir også ivaretatt i periodene hvor de ikke er i aksjon på isen.

Innbytterbenkene er oppvarmet, slik de er ved alle utendørskamper. Denne gang har man sørget for å teste at varmeelementene tåler den ekstreme kulda som er varslet.

Også utvisningsboksene er denne gang oppvarmet og lever dermed ikke opp til kallenavnet «fryseboksen».

Varmer isen

Kulda er også en utfordring for selve spillet. Spilleflaten er satt sammen av 283 avanserte kuldeelementer som gjør at man kan regulere istemperaturen både opp og ned ved behov.

Denne gang vil det ganske sikkert bli behov for å varme isen slik at den ikke blir sprø. Optimal istemperatur regnes å være 4-5 kuldegrader, og temperaturen blir konstant overvåket slik at den kan reguleres.

Også puckens temperatur vil bli kontrollert, ved at den byttes ut minst annethvert minutt. Blir den for kald, oppfører den seg ikke som den skal. Ideell temperatur for pucken er 8-9 kuldegrader, og derfor oppbevares lageret av pucker i frysebokser med den temperaturen inntil de tas i bruk.

Ute på isen skal Wild og St. Louis Blues gjøre opp om ledelsen i Central-avdelingen i NHL. Blues er ett poeng foran Wild før lørdagens storkamp, og målet for Zuccarello og hans lagkamerater er å gjøre noe med det.

(©NTB)