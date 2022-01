Sanchez sørget for Tottenham-seier mot Watford på tampen

ntbsport

Sist Watford holdt nullen i Premier League var i 3-0-seieren over Liverpool 29. februar 2020. Siden den gang har laget spilt til sammen 27 Premier League-kamper med baklengsmål, rykket ned og opp, samt byttet permanent hovedtrener tre ganger.

Det så lenge ut til at det endelig skulle bli kamp uten baklengs mot Tottenham, men så steg Sanchez opp på en dødball og stanget Tottenham i føringen, seks minutter på overtid.

Det ble lagt til åtte minutter med tilleggstid etter nok et tilfelle av en tilskuer som fikk et illebefinnende på tribunen.

Josh King spilte hele kampen for Watford, som slukøret måtte innse at nullen og ett poeng røk mot slutten.

Neste ligakamp for Tottenham er hjemme mot Arsenal 16. januar, men kampene i øvrige turneringer kommer tett før den tid.

Semifinalen i ligacupen mot Chelsea spilles over to kamper 5. og 12. januar, og i helgen mellom de to kampene mot Chelsea spiller Spurs mot Morecambe i FA-cupens tredje runde.

