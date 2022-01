Rødt kort og drama da City snudde og vant mot Arsenal: – Utrolig

ntbsport

Ligaleder City kom til kampen med ti strake seirer i Premier League og en luke på åtte poeng til ligatoer Chelsea. Arsenal hadde i tillegg tapt de ni siste oppgjørene mot City i ligaen.

Lørdag så det lenge ut til at Arsenal skulle bryte begge rekkene, men tre minutter på overtid dukket Rodri opp i feltet og pirket inn 2-1. Dermed forbedret City to enorme statistikker.

Rodri hyllet Arsenal-manager Mikel Arteta etter kampen. Spanjolen var ikke på sidelinjen søndag grunnet en positivt koronatest.

– Man har alltid to eller tre av disse kampene i sesongen. De viste hvorfor de er i den posisjonen de er i, måten de har vokst under Mikel Arteta er enorm, sa Rodri til BT Sport.

– Vi har lært fra de siste årene at man på presse på uansett hva. Tre viktige poeng, konkluderte han.

Det så lenge lyst ut for Arsenal, som tok styringen fra start. Etter elleve minutter gikk Martin Ødegaard i bakken i straffefeltet uten å få gehør, men Bukayo Saka hamret «The Gunners» i ledelsen etter en halvtime.

Etter en snau time snudde det for London-laget. Hjemmelaget fikk en scoring imot da Riyad Mahrez omsatte et straffespark i mål, og kort tid etter pådro Gabriel seg to gule kort og ble utvist.

Deretter tok City mer styringen, og på overtid fikk tok de seieren.

– Utrolig

Ødegaard var ikke fornøyd med dommerprestasjonen, spesielt på straffesparket City fikk.

– Man kan si at han har litt kontakt i trøyen hans, men da er han allerede på vei ned. At det går an å skape en straffe på den måten når det er kameraer, VAR og alt mulig, er ganske utrolig for min del, sa Ødegaard til TV 2.

– Vi kan ikke kontrollere det og må ha fokus på det vi kan gjøre noe med, men det er klart at det blir tøft når tre så viktige avgjørelser går imot oss, fortsatte han.

Økte tabelledelsen

Seieren betyr at City økte ligaledelsen foran søndagens oppgjør mellom andre- og tredjeplasserte Chelsea og Liverpool. Luken til Chelsea er på elleve poeng før den kampen.

For Arsenals del var lørdagens tap det første siden 1-2 for Everton tidlig i desember. Laget er fortsatt på fjerdeplass, 18 poeng bak City. West Ham og Manchester United jakter nærmest bak de rød- og hvitkledde med 31 poeng.

West Ham møter Crystal Palace senere lørdag og kan ta seg helt opp i ryggen på Arsenal.

Straffedrama

Arsenal ropte på straffe tidlig i kampen. Ødegaard ble felt av City-keeper Ederson, og etter å ha konferert med VAR, konkluderte dommeren med at keeperen så vidt var på ballen først.

Etter en halvtime skulle Arsenal likevel få en fortjent scoring. Kieran Tierney slo ballen til Saka, som hamret den i nettet. Det var London-lagets første ligascoring mot de lyseblå siden februar 2019.

Etter 55 minutter fikk City straffen som Mahrez utlignet på. Granit Xhaka rev Bernardo Silva over ende.

Etterpå ble det raskt tyngre for Arsenal. I straffeseansen pådro stopper Gabriel seg gult kort for å kludre med straffemerket. Noen minutter senere ble han utvist da han obstruerte Gabriel Jesus.

Ødegaard ble i etterkant av det røde kortet byttet ut til fordel for forsvarer Rob Holding.

Det hører med til kampen at City var nære ved å forære Arsenal en ny ledelse kun minutter etter utligningen. City-stopper Aymeric Laporte så ikke at Ederson kom ut for å fange ballen, og headet den over sisteskansen. Forsvarskollega Nathan Aké fikk kastet seg ned og klarerte på streken.

På overtid ble det kluss i Arsenal-feltet etter et innlegg. Først headet nevnte Laporte ballen ned, og midtbanegeneral Rodri fikk kontroll på den og pirket inn vinnermålet.

