Ovetsjkin satte NHL-rekord med 275. overtallsmål

Målet ble scoret nesten samtidig med at Detroit Red Wings hadde sonet ferdig en utvisning. Først ble det notert som scoring med like mange spillere på isen, men det ble etter kampen endret til et overtallsmål etter at Capitals ba om videogjennomgang.

– Det er ganske kult. Det er mange store spillere på denne lista, og det er gøy å være øverst, sa Ovetsjkin etter 3-1-seieren.

Hans forrige mål i power play var 15. desember, da han tangerte rekorden til Andreychuk. Trener Peter Laviolette er glad for at russeren nå er alene på topp.

– Vi visste alle at det ville skje, men det kan snike seg inn noen tanker når det går kamp etter kamp uten at han slår rekorden. Nå kan vi se framover, sa han.

Ovetsjkin har på 17 sesonger i NHL scoret 754 mål. Bare Wayne Gretzky (894), Gordie Howe (801) og Jaromir Jagr (766) har flere.

Jevgenij Kuznetsov og Nicklas Bäckström fikk assist på rekordmålet. Det var også Ovetsjkins 119. vinnermål i NHL. Bare Jagr (135) og Howe (121) er foran ham på den lista.

