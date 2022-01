Lindvik på 4.-plass i nyttårshopprennet – Kobayashi vant igjen

ntbsport

Lindvik måtte stå over nyttårshopprennet for ett år siden etter tannproblemer, men slo hardt tilbake i comebacket. 23-åringen lå på 3.-plass etter første omgang etter å ha hoppet 138 meter. Han hoppet like langt i finaleomgangen, men ble tatt igjen av slovenske Lovro Kos, som snøt nordmannen for den siste pallplassen.

Som i hoppukeåpningen i Oberstdorf onsdag, var det ingen som kunne gjøre noe med Ryoyu Kobayashi. Japaneren hoppet 143 meter og ledet før finaleomgangen, der han sikret seieren med et hopp på 135,5 meter.

Japaneren vant 0,2 poeng foran Eisenbichler. Tyskeren hoppet 141 og 143,5 meter.

Landslagssjef Clas Brede Bråthen var veldig misfornøyd med at Eisenbichler endte med samme stilkarakterer som Lindvik i førsteomgang, til tross for at tyskeren nesten falt. Lindvik var på sin side fornøyd med egen prestasjon.

– Jeg synes hoppingen er ganske bra. Jeg fikk til to gode hopp i dag og skal ta med meg det til Innsbruck, sa Lindvik til Viaplay etter rennet.

Hoppuka fortsetter i østerrikske Innsbruck tirsdag, før den avsluttes i Bischofshofen torsdag.

Granerud hoppet seg opp

Halvor Egner Granerud lå helt nede på delt 23.-plass før finaleomgangen, men hoppet seg betydelig opp på resultatlistene i finaleomgangen. Med et hopp på 140,5 meter avanserte Granerud helt opp til en 8.-plass.

Det gjorde ham til nest beste blant de norske, men hoppet i førsteomgang ødela en ellers god dag for Granerud.

– Det var ikke så verst. Stemningen ble litt satt av det første hoppet som ikke holder mål, og da er dagen ødelagt på en måte, sa Granerud.

Han er nå på 5.-plass i hoppukesammendraget, 29,8 poeng bak ledende Kobayashi.

– Det var tøff konkurranse. Det første hoppet mitt var langt og det andre hoppet var også bra. Ikke like langt, men bra, sa Kobayashi til arrangøren etter lørdagens seier.

Kobayashi leder sammendraget i hoppuka og tar også ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

I hoppuka leder han med 13,2 poeng foran Lindvik. Lovro Kos følger på 3.-plass, 4,5 poeng bak Lindvik.

Seks norske i finaleomgangen

Alle de seks norske hopperne kvalifiserte seg til finaleomgangen.

Nest best av de norske etter første omgang var Daniel-André Tande. Han hoppet 134,5 meter i første forsøk, men endte på 125,5 meter i finalen. Han falt dermed fra 9.- til 17.-plass og ble til slutt fjerde best av de norske.

Tredje best blant nordmennene ble Robert Johansson. Veteranen hoppet seg opp tre plasser til 13.-plass.

Johann André Forfang tapte den helnorske duellen mot Lindvik i første omgang, men gikk videre på 27.-plass som «lucky loser». I sitt andre hopp endte Forfang på 131,5 meter, som holdt til 24.-plass.

Fredrik Villumstad debuterte i nyttårshopprennet og endte på 26.-plass. Han lå på 19.-plass etter én omgang, men falt ned sju plasser etter et hopp på 130 meter.

Skuffet Granerud

Granerud kunne si seg fornøyd med sitt andre hopp for dagen, men fikk vinnersjansene ødelagt i første omgang.

Han fikk tross alt revansj med seier i duellen med Dawid Kubacki, som var den eneste som slo Granerud i nyttårshopprennet for ett år siden, men hoppet på 127 meter var Granerud alt annet enn fornøyd med.

– Det er jævlig kort. Jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg er skuffa, sa Granerud til Viaplay etter sitt første hopp.

Verdenscupvinneren fra sist sesong viste i det minste prov på gryende form i finaleomgangen og kan ta det med seg til neste konkurranse.

